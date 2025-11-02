Checo Pérez AMENAZA a la parrilla de F1 por el NIVEL de Cadillac

Sergio Pérez lanzó un amenazante mensaje para el resto de la parrilla de Fórmula 1 con su regreso en 2026.

El piloto de Cadillac estuvo en una charla con TUDN y ahí habló sobre los objetivos que tendrá la escudería estadounidense para la siguiente campaña: "El principal objetivo va a ser sumar algunos puntos, ese es el objetivo del equipo.

"Y muy temprano empezar, el equipo tiene un DNA muy competitivo con Dan, con General Motors. Es un DNA que sí lo dicen muy fácil, vamos a empezar a sumar puntos, todo, pero yo lo veo.

"Es lo que más me ha motivado, ¿no? Ese espíritu competitivo que hay en en este equipo que todos regresamos o venimos aquí para hacer grandes cosas, y para eso estamos", apuntó.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

