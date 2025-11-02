Valtteri Bottas confirmó la desventaja que tiene contra Sergio Pérez en Cadillac para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Hablando en entrevista con RacingNews365, el compañero de equipo del mexicano habló de su situación: "Si pudiera, probablemente haría más cosas con el equipo, porque hay mucho que preparar.

"Pero las reuniones clave y la información fundamental que puedo aportar en esta etapa ya las hemos tenido. Todavía puedo participar en reuniones online, y tienen mis registros de gestión anteriores, los niveles de asistencia, las ratios y demás información que no es ningún secreto.

"Ya he estado en las instalaciones de Silverstone, ya estamos en contacto, pero no estoy tan involucrado como Checo porque no puedo; estoy aquí, pero las cosas son como son", lamentó.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

