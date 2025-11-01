"No me importa una mi@#da", el insulto a Kimi Antonelli de otro PILOTO de F1
Andrea Kimi Antonelli fue insultado por otro corredor de la Fórmula 1 en una de las pasadas carreras.
En redes sociales llamó la atención un clip de la cámara a bordo de Pierre Gasly en el anterior Gran Premio de los Estados Unidos del Campeonato Mundial 2025 de la F1.
Sin embargo, lo más llamativo fue la respuesta del corredor de Alpine a su ingeniero en una comunicación por la radio: "¿Había otra forma de perder más tiempo? Ya no quiero que nadie me hable. No me importa una mi**da Antonelli", contestó con evidente enojo.
¿Cómo va el Campeonato de Pilotos tras el GP de México?
El Gran Premio de México entregó una carrera donde Lando Norris demostró que aún puede consagrarse campeón de pilotos por primera vez, mientras Max Verstappen sigue escalando y Oscar Piastri sigue con malos resultados que reactivaron la pelea por el campeonato.
El domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez inició con una serie de carros por todos lados de la pista saliéndose con afán de rebasar incluso por fuera de límites de manera ilegal.
Los pilotos españoles tuvieron un día para el olvido, ya que Alonso tuvo que abandonar la carrera en la vuelta número 36, mientras Sainz abandonó en la última vuelta, causando un polémico Virtual Safety Car.
En cuánto a los Ferrari, fue una muy buena carrera, ya que Lewis Hamilton terminó octavo y Charles Leclerc acabó segundo, aumentando la distancia en el número de podios entre ambos. En cuanto a Franco Colapinto, desafortunadamente, por más que siga teniendo un buen cierre, aún no puede sumar ni un solo punto.
- 1. Lando Norris 357 puntos
- 2. Óscar Piastri 356 puntos
- 3. Max Verstappen 321 puntos
- 4. George Russell 258 puntos
- 5. Charles Leclerc 210 puntos
- 6. Lewis Hamilton 146 puntos
- 7. Andrea Kimi Antonelli 97 puntos
- 8. Alexander Albon 73 puntos
- 9. Nico Hülkenberg 41 puntos
- 10. Isack Hadjar 39 puntos
- 11. Carlos Sainz 38 puntos
- 12. Fernando Alonso 37 puntos
- 13. Oliver Bearman 32 puntos
- 14. Lance Stroll 32 puntos
- 15. Liam Lawson 30 puntos
- 16. Esteban Ocon 30 puntos
- 17. Yuki Tsunoda 28 puntos
- 18. Pierre Gasly 20 puntos
- 19. Gabriel Bortoleto 19 puntos
- 20. Franco Colapinto 0 puntos
