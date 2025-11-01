POLÉMICA: Lewis Hamilton crítica un ÍCONO de Inglaterra

Lewis Hamilton se ha envuelto en una nueva polémica luego de que criticó a un icono de Inglaterra.

En una entrevista con Ferrari.com, el siete veces campeón del mundo dijo lo siguiente sobre las diferencias que ha encontrado dentro de la cultura italiana en Ferrari: "Los demás equipos de F1 son algo menos... coloridos.

"Cada uno tiene sus virtudes, pero los italianos expresan sus emociones de forma más abierta, tanto en lo bueno como en lo malo, aunque creo que en su mayoría es pasión.

"Se nota la pasión en cada conversación, especialmente al hablar de comida. En Inglaterra, el debate sobre fish and chips no despierta ese entusiasmo, ¿sabes?", apuntó.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

