¡Checo Pérez DESTAPA SECRETO de Cadillac para 2026!
Sergio Pérez destapó un increíble secreto sobre Cadillac de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1.
El corredor mexicano, durante un evento con uno de sus patrocinadores, reveló detalles sobre el próximo monoplaza de la escudería estadounidense para el campeonato entrante.
Esto fue lo que confesó: "El casco ya está listo. Va a ser negro. Negro es el color principal". Muchos han tomado estas palabras del corredor nacido en Jalisco como una pista de los colores del auto de Cadillac para 2026.
¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?
Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.
Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.
Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.
En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.
