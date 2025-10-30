Mercedes prepara CASTIGO para Kimi Antonelli en Brasil

Andrea Kimi Antonelli podría estar en problemas para el próximo Gran Premio de Brasil 2025 de la Fórmula 1.

De acuerdo con información de FUnoAnalisiTecnica, en Mercedes estarían analizando tomar un castigo para el corredor italiano en la siguiente ronda del campeonato.

"Después de la ronda en Brasil, la F1 hará una parada en Las Vegas, una especie de speedway urbano en el que la caballería de los motores será aún más determinante. Por lo tanto, no es improbable suponer que el equipo de Maranello ha identificado en la tierra del juego la última oportunidad para intentar borrar el cero en la caja de victorias de la temporada. O al menos ese podría ser el objetivo.

"En particular, esta decisión podría tomarse sobre el monoplaza de Charles Leclerc, ya que Lewis Hamilton ya ha cumplido una penalización en Bélgica. La misma reflexión podría estar en marcha en la casa Mercedes, en virtud de la gran competitividad mostrada por las Flechas de Plata el año pasado, edición en la que la Estrella de tres puntas anotó un doblete realmente impresionante", comentaron.

¿Por qué Kimi Antonelli es llamando el 'Nuevo Max Verstappen'?

Kimi Antonelli, nacido en 2006, proviene de un pedigrí de carreras. Su padre, Marco, era piloto y propietario de AKM Motorsport, un equipo que compite en el Campeonato italiano de F4.

La carrera de Antonelli comenzó a la edad de siete años en los karts, donde rápidamente mostró un talento excepcional y ganó la Gran Final Internacional EasyKart dos años después.

Tras esta promesa inicial, Antonelli perfeccionó sus habilidades en la serie WSK y, en 2018, ganó la final de la WSK Champions Cup 60 Mini y también obtuvo la victoria en la final internacional de la Copa ROK.

Al año siguiente, Antonelli dominó la WSK Super Master Series y la Euro Series, incluso terminando quinto en su primera aparición en el Campeonato Mundial de la FIA. Estos logros llamaron la atención del jefe de Mercedes, Toto Wolff, quien lo inscribió en la Mercedes Junior Academy.

Antonelli luego hizo la transición a los monoplazas en 2021 y se sumergió en los campeonatos de F4 de Italia y de los Emiratos Árabes Unidos. Si bien su campaña italiana le valió podios, fue en los Emiratos Árabes Unidos donde realmente brilló, consiguiendo dos victorias y terminando tercero en la general.

Al año siguiente, Antonelli regresó a la escena de la F4 italiana, esta vez como una fuerza dominante. Barrió el campeonato y ganó el título con la asombrosa cifra de 13 victorias y poles en todas las carreras, excepto en un puñado. También replicó este éxito en la serie ADAC F4, ganando el título con nueve victorias en carreras y 12 podios.

Todos estos éxitos lo han catapultado a tener un lugar dentro de la parrilla de la Fórmula 1 junto a Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, entre otros. Por ejemplo, Lewis ha sido uno de los que lo ha arropado y el español bicampeón del mundo también se ha pronunciado sobre su presencia.

