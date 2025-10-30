Antonelli es SALVADO por la FIA en el GP de México

Andrea Kimi Antonelli es uno de los pilotos que no siguió en absoluto la curva de salida en el Gran Premio de México.

El piloto italiano de Mercedes, al igual que la gran mayoría de pilotos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se lanzó por completo en la arrancada para ganar la mayor cantidad de posiciones posibles.

Teniendo al Ferrari de Leclerc por delante, Antonelli también realizó la comprometida maniobra, recibiendo una anotación de parte de los comisarios, pero como fue una constante de la carrera, no hubo sanción alguna para el piloto de Mercedes.

Aún así, Antonelli no logró culminar la carrera con un podio o un puesto alto, y se mantuvo dentro de las posiciones promedio que ha logrado dentro de la temporada, que si bien es la de mejor resultado dentro de los novatos, no es lo suficientemente buena para Mercedes.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

