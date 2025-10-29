ESCÁNDALO: Destapan INJUSTICIA contra Lewis Hamilton por culpa de Charles Leclerc

Ha salido a la luz una nueva injusticia contra Lewis Hamilton luego de que Charles Leclerc no recibió un castigo por parte de la FIA.

Joylon Palmer, ex piloto, analizó para la F1 el momento en el que el corredor monegasco debió haber sido sancionado en el pasado Gran Premio de México: "Lewis definitivamente tiene el segundo puesto. Está por delante de Charles, que viene a adelantarlo. Tiene espacio para mantenerse en la pista si quiere. Pero también ha decidido salirse en este punto, sabiendo que puede cortarle el paso.

"Piastri también va a salirse, pero intentará mantenerse en la pista, mientras que otros no lo harán. Y Leclerc, detrás de Hamilton, decide salirse de la pista. Lewis no lo obliga a salir. Se puede ver el espacio que Lewis deja al salir, cruzando directamente. Charles deja pasar a Lando, pero no a Lewis. Debería ser penalti. Debería ser un mate seguro.

"Supongo que los comisarios vieron pasar cinco coches. Hubo contactos. Había restos en el circuito y los Marshall tuvieron que sacarlos, otra situación complicada que tuvimos al principio de la carrera, y supongo que los comisarios pensaron que Ferrari, uno al lado del otro, salió segundo y tercero, pero la realidad es que Charles Leclerc adelantó a Lewis Hamilton fuera de la pista y debería haber recibido una penalización por ello", aseguró.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores tras el GP de México?

El Gran Premio de México apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad.

La carrera en la Ciudad de México significó una nueva muestra del impresionante talento de Max Verstappen que, por sí solo, está manteniendo a Red Bull en la pelea por el lugar que le sigue a McLaren.

En el Autódromo Hermanos Rodríguez no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, especialmente en la arrancada de salida, ya que Verstappen se lanzó por todo, aunque no fue suficiente para vencer a Lando Norris y su pole.

Mercedes puso a tambalear su segundo puesto, ya que Russell cayó hasta la séptima posición de la carrera y Antonelli acabó sexto. En cambio, Ferrari dio su mejor carrera como escudería de toda la temporada, ya que Leclerc sumó otro podio a su cuenta mientras que Lewis Hamilton terminó en octavo.

1. McLaren 678 puntos

2. Ferrari 356 puntos

3. Mercedes 355 puntos

4. Red Bull Racing 346 puntos

5. Williams 111 puntos

6. Racing Bulls 72 puntos

7. Aston Martin 69 puntos

8. Haas 62 puntos

9. Kick Sauber 60 puntos

10. Alpine 20 puntos

