FIA emite un comunicado el IMPACTANTE incidente del GP de México que "podría haber matado" a un marshall

F1 estrella Liam Lawson se vio envuelto en un incidente en el que estuvo a punto de chocar contra un comisario de seguridad durante el Gran Premio de México del domingo.

El suceso ocurrió en la tercera vuelta, mientras el personal retiraba escombros de la pista. Sin medidas de seguridad ni aviso previo por parte de la FIA, tanto equipos como pilotos desconocían la presencia de comisarios en una pista activa. En imágenes a bordo de su monoplaza, el piloto neozelandés redujo la velocidad al aproximarse a la Curva 1 y se encontró de repente con dos figuras cruzando la pista.

La situación era claramente peligrosa y Lawson, visiblemente furioso y sorprendido, comentó por radio: "Amigo... ¡Dios mío, ¿me estás tomando el pelo? ¿Viste eso?" Su ingeniero de carrera elogió la maniobra que evitó el posible accidente, aunque el piloto admitió: "Podría haberlos matado, tío."

Declaración de la FIA

Tras el GP de México, un portavoz de la FIA confirmó que se está investigando el incidente. Según el comunicado, "después de un incidente en la Curva 1, la dirección de carrera fue informada de que había escombros en el ápice de esa curva. En la tercera vuelta se alertó a los comisarios y se pusieron en espera para ingresar a la pista y retirar los escombros una vez que todos los coches hubieran pasado la Curva 1".

"En cuanto se constató que Lawson había entrado en boxes, se retiraron las instrucciones para desplazar a los comisarios y se mostró una doble amarilla en esa zona. Aún estamos investigando lo sucedido tras ese punto."

La FIA también destacó el trabajo de los comisarios locales: "Queremos subrayar nuestro respeto y agradecimiento hacia la ASN local, OMDAI, así como al Autódromo Hermanos Rodríguez y sus comisarios, quienes, siendo voluntarios, juegan un papel vital en el desarrollo seguro y exitoso de nuestro deporte. Su profesionalismo y dedicación son imprescindibles en cada evento que organizamos."

Lawson: "No podía creer lo que veía"

Después de la carrera, Lawson criticó la grave falta de comunicación y expresó su incredulidad por lo sucedido. "No podía creer lo que veía", afirmó. "Salí con un juego nuevo de neumáticos duros, llegué a la Curva 1 y allí estaban dos tipos corriendo por la pista. Casi atropello a uno; fue realmente peligroso".

"Claramente, ha habido una falla en la comunicación, algo que nunca había visto y es inaceptable. No entiendo cómo se puede permitir que en una pista en vivo los comisarios crucen de esa forma. No tengo idea del porqué, seguro tendremos una explicación, pero esto no puede volver a ocurrir."

