Hamilton revela IMPORTANTÍSIMO rol de Vettel en su carrera en Ferrari

Lewis Hamilton ha profundizado recientemente en la relación que mantiene con su colega y también campeón de F1, Sebastian Vettel. En una entrevista, el piloto británico se mostró muy cercano al hablar sobre el vínculo especial que han forjado a lo largo de sus carreras.

Hamilton y Vettel marcaron una época en la F1 durante la década de 2010, ya que entre ambos lograron nueve títulos y sumaron un total de 11 campeonatos. Sus hazañas en la pista definieron una era de intensa competencia y emoción para los aficionados.

En más de una ocasión, ambos lucharon mano a mano por el campeonato. Los pilotos de Mercedes y Ferrari se enfrentaron en 2017 y 2018, aunque Hamilton se impuso en ambas oportunidades, demostrando su temple en momentos decisivos.

La rivalidad entre ambos estuvo llena de episodios controversiales. Uno de los momentos más recordados ocurrió en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2017, cuando Vettel afirmó que Hamilton frenó bruscamente, al punto de hacerle golpear el volante de su coche. En 2022, en una rueda de prensa, Vettel se disculpó por ese episodio y destacó que la amistad entre ambos había mejorado considerablemente.

Hamilton comparte su admiración por Vettel

Hablando con ESPN previo al Gran Premio de México, Hamilton fue interrogado acerca de su amistad con Vettel. El piloto británico explicó que el alemán ha mantenido el contacto de forma constante desde sus días en Ferrari, resaltando la calidad humana que lo caracteriza.

Hamilton comentó: "Tengo una relación increíble con Sebastian. De entre todos los pilotos que he conocido en mi carrera, él es, sin duda, el más completo, tanto en habilidades en la pista como en su forma de ser, demostrando empatía y compromiso".

El campeón británico subrayó que ser un piloto completo va más allá de la velocidad y la técnica en la competición; implica también ser empático y comprender a los demás. Según él, Vettel siempre sabe ver el panorama completo y trabajar en equipo, utilizando su voz para unir a las personas.

Hamilton añadió: "En momentos difíciles, él estuvo a mi lado y sigue logrando grandes cosas. A pesar de la distancia, siempre estamos en contacto; me manda mensajes y se preocupa por mí durante los fines de semana. Le estaré eternamente agradecido por esa amistad tan sincera".

Ambos pilotos se han convertido en referentes en la lucha por la justicia social dentro de la F1. Tanto Vettel como Hamilton han aprovechado su posición para abogar por la igualdad y la inclusión, llegando incluso a arrodillarse antes de las carreras como parte de la iniciativa "We Race as One", reafirmando su compromiso tanto dentro como fuera de la pista.

