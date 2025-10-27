Hamilton acusa de FAVORITISMO hacia Verstappen en la FIA

Lewis Hamilton salió visiblemente descontento tras el Gran Premio de Ciudad de México, luego de que la FIA le impusiera una penalización de diez segundos por mantener una ventaja conseguida al salirse de la pista.

En las primeras vueltas de la carrera, el caos reinó en Ciudad de México con incontables intentos de adelantamiento.

Hamilton luchó codo a codo con Max Verstappen y George Russell por ganar posiciones, pero acabó saliéndose de la pista y recortando su trayectoria para reincorporarse delante de sus rivales. La FIA no aprobó esta maniobra y decidió sancionarlo.

Hamilton no entiende a la FIA

Tras finalizar la carrera, Hamilton expresó su desconcierto por ser el único penalizado, mientras que sus competidores pasaron sin consecuencias. "No necesito verlo, yo sé lo que ocurrió", puntualizó durante una entrevista con Viaplay.

"En la salida no percibí a Max. Me lancé por la segunda, tercera y cuarta curva en segunda posición y, de alguna manera, terminé en cuarto lugar. Nadie fue castigado por salirse de la pista en ese tramo", agregó Hamilton.

"Luego, otros conductores hicieron lo mismo y siguieron sin penalización, pero cuando amplié mi trayectoria, de repente se aplicó la sanción. Esto me resulta totalmente injusto", finalizó.

