Lewis Hamilton ha lanzado una amenaza a Lando Norris por la victoria en el próximo Gran Premio de México.

En palabras a la F1 tras finalizar la clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el siete veces campeón del mundo reveló sus planes con la tercera posición de salida.

"No tengo nada que perder, pero él (Lando Norris) sí. (¡Risas!) ¡Definitivamente planeo correr duro! Es la primera vez que estoy con Leclerc entre los tres primeros, el equipo realmente se lo merece.

"Es un honor para mí estar aquí con Charles y Lando, estos muchachos han sido muy rápidos este año", comentó.

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

Además, no se puede ignorar también el hecho de que será un acuerdo bastante lucrativo para el corredor británico y que lo mantendrá como uno de los mejores pagados de toda la parrilla.

