Aloisio Hernández

Sábado 29 Abril 2023 12:30

Max Verstappen condenó el nuevo formato de fin de semana de velocidad de la Fórmula 1, insistiendo en que los ajustes deberían desecharse y declarándolo como "aburrido".

El invento de la FIA hizo su debut en Bakú este fin de semana, con una sesión clasificatoria adicional llamada Sprint Shootout y que se sumó al drama de la habitual carrera de sprint.

Como resultado de los cambios, el día del sprint se ha convertido en un evento independiente y la clasificación para el gran premio del domingo toma lugar el viernes.

Fuera de las penalizaciones, lo sucedido el sábado no tiene nada que ver con la carrera principal. Y Verstappen, que acaba de asegurar el tercer lugar en la primera carrera Sprint de 2023, criticó el formato en la conferencia de prensa posterior al sprint: "Simplemente desecharía todo.

Verstappen quedó furioso con George Russell después de su colisión

"Creo que es importante volver a lo que teníamos y asegurarnos que cada equipo puede luchar por la victoria. Eso es lo que tenemos que intentar y apuntar [en lugar de] tratar de implementar todo este tipo de emoción artificial.

"Me aburrí durante la calificación de hoy. Me gusta tener una calificación en particular en la que simplemente pones todo en ella, que fue ayer y, por supuesto, disfruté. Pero entonces tuvimos que hacerlo de nuevo hoy. Yo estaba como, 'Dios mío, otra calificación'. Realmente no disfruto eso", comentó.

El espectáculo

Max ha sido un crítico de la carrera de velocidad y anteriormente insistió en que va en contra del "ADN de la Fórmula 1". Después de la acción en Azerbaiyán, compartió su creencia de que los sprints están diseñados únicamente para agregar glamour.

"Sí, es agitado, creo que no es una carrera adecuada, es más apostar. Tendría más éxito en Las Vegas si fuera al casino. Me gustan las carreras, soy un corredor puro y creo que esto es más para el espectáculo.

"Por supuesto que es importante tener entretenimiento, pero creo que si todos los autos están lo suficientemente cerca como para crear un mejor entretenimiento de todos modos en lugar de intentar hacerlo así.

"Se siente como si estuvieras en un partido de fútbol, y un equipo está 3-0 arriba y simplemente dices, 'Ah, restablezcamos el 0-0 y empecemos de nuevo'. Encuentro estas cosas un poco innecesarias", finalizó.