Nazario Assad De León

Sábado 29 Abril 2023 09:39 - Actualizada: 12:27

Max Verstappen terminó la carrera de velocidad en Azerbaiyán en tercer lugar. El neerlandés sufrió daños en su piso después del contacto con George Russell en la primera ronda.

Verstappen comenzó la carrera de velocidad antes del Gran Premio del domingo desde el tercer lugar, pero no salió bien de su lugar al comienzo.

Russell fue capaz de iniciar inmediatamente el ataque y acompañó al campeón en las tres primeras curvas. Al final, el piloto de Mercedes se impuso, no sin antes tocar dos veces el coche de Verstappen.

Esto generó una gran frustración para Verstappen, quien logró recuperar el tercer lugar con un piso dañado después de un período de auto de seguridad, pero no pudo atacar a Leclerc y, por lo tanto, tuvo que firmar por el tercer lugar.

La reacción de Max

Después de la carrera, Verstappen va directamente a Russell para contarle una historia, pero al dos veces campeón del mundo no le gusta la explicación del conductor de Mercedes en absoluto. Ante la pregunta de si se ha dicho mientras tanto, suena frente a la cámara de la Fórmula 1:

"No, no ha terminado. No entiendo por qué hay que arriesgarse tanto en la primera vuelta. Subvira en mi vaina lateral y daños ".

Verstappen continúa: "Todos tenemos neumáticos fríos, es fácil de bloquear. Para citar su maravillosa forma de explicar: 'Bloqueé, mira el a bordo'.

"No tiene ningún sentido, pero está bien. Todavía quedamos terceros y sumamos algunos buenos puntos (6). Es lo que es". Verstappen comenzará el Gran Premio mañana en segundo lugar.