Charles Leclerc CONTRADICE a Lewis Hamilton para el GP de México

Charles Leclerc ha rechazado que Ferrari pueda soñar con pelear con los líderes actuales de la Fórmula 1, contrario a lo dicho por Lewis Hamilton tras el viernes de entrenamientos.

En el marco del comienzo del fin de semana del Gran Premio de México, el monegasco analizó el rendimiento y potencial de la Scuderia en palabras publicadas por el sitio oficial de la F1.

“Con el combustible alto, quizás fuimos un poco mejores que Red Bull, pero McLaren estaba en otra liga, por mucho. No sé exactamente qué estaba pasando. Espero que estuvieran con poco combustible, pero no lo sé.

"Parecían muy fuertes. Por ahora, no parece realista que estemos luchando con ellos en carrera, pero vamos a intentar hacer cambios para acercarnos a ellos", comentó Charles.

¿Cuáles fueron las palabras de Lewis Hamilton?

Lewis Hamilton ha dejado un mensaje que debería poner a temblar a McLaren y Ferrari para el resto de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En palabras a la prensa presente en la Ciudad de México, el siete veces campeón del mundo dijo lo siguiente tras la FP2 del GP de México: "Me sorprende lo cerca que estamos, teniendo en cuenta lo mal que se sentía la conducción.

"El coche patinaba mucho, así que el equilibrio está muy abierto. Tengo mucho trabajo por delante esta noche para intentar encontrar un equilibrio más eficiente", afirmó.

