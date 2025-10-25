¡Lewis Hamilton PONE A TEMBLAR a McLaren y Red Bull!

Lewis Hamilton ha dejado un mensaje que debería poner a temblar a McLaren y Ferrari para el resto de la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En palabras a la prensa presente en la Ciudad de México, el siete veces campeón del mundo dijo lo siguiente tras la FP2 del GP de México: "Me sorprende lo cerca que estamos, teniendo en cuenta lo mal que se sentía la conducción.

"El coche patinaba mucho, así que el equilibrio está muy abierto. Tengo mucho trabajo por delante esta noche para intentar encontrar un equilibrio más eficiente", afirmó.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

