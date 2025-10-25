¡Carlos Sainz asegura PLAN para CONVERTIR a Williams en Ferrari!

Carlos Sainz aseguró que tiene intenciones de poder recuperar en Williams las sensaciones que tuvo con Ferrari en el pasado.

El corredor nacido en Madrid dijo apareció ante la prensa tras terminar la FP2 del GP de México y compartió sus sensaciones: "Relativamente, he perdido mucho tiempo en los libres 1 de configurar cosas.

"Hay algunas cosas que he notado en el coche que no me han hecho sentirme muy bien. Me gustaría acercarme a lo que sentí el año pasado en este circuito en general: bastante competitivo, buen ritmo de tanta larga y de tanta corta.

"Pero queda mucho trabajo que hacer. Hay cosas que son equiparables entre Ferrari y Williams como el equilibrio en curva y el equilibrio del coche, aunque sean de características distintas.

"Estoy empujando al equipo para conseguir algo parecido y a ver como podemos acercarnos a ese rendimiento, a ver que podemos hacer para mañana", afirmó el número 55.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

