El TEMOR de Fernando Alonso para el resto del GP de México

Fernando Alonso reveló un gran temor que tiene con Aston Martin para el resto del Gran Premio de México.

En declaraciones a la prensa tras terminar la FP2, el corredor bicampeón del mundo analizó el panorama con respecto a las siguientes sesiones del fin de semana y dejó este mensaje: "Ha sido un buen día.

"Con un mejor feeling en los Libres 2 después de unos cambios que hemos hecho, así que intentaremos explorar esa dirección. Los tiempos de los viernes sabemos que a veces somos muy competitivos y luego los sábados perdemos un poco.

"A ver si mañana no perdemos mucho y podemos estar cerca de la Q3", señaló el asturiano.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

