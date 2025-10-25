BREAKING: ¡Destapan PROBLEMAS DE SALUD para Pato O'Ward!

Patricio O'Ward estaría sufriendo de problemas de salud en medio de su participación en la FP1 del GP de México.

ESPN ha revelado que el corredor mexicano lleva varias horas sufriendo problemas estomacales; sin embargo, de igual forma se subió al McLaren de Lando Norris para la primera sesión del fin de semana.

Esto fue lo que informaron: "El piloto mexicano Pato O’Ward estuvo a punto de perderse la Práctica Libre de Fórmula 1 con McLaren en el Gran Premio de la Ciudad de México ya que sufrió una intoxicación por alimentos, pero aún así, el regio decidió hacer la sesión, aunque al término de la misma tuvo que ser atendido en el Centro Médico de la pista.

"O'Ward tenía planeadas varias actividades, como dar entrevistas a la prensa, pero canceló todo, ya que los síntomas de la intoxicación y la deshidratación se hicieron más fuertes una vez que bajó del auto. De acuerdo con fuentes cercanas al piloto, Pato O’Ward sufrió fuertes diarreas y tres horas después de la sesión permaneció en el Centro Médico de la pista", reportaron.

¿Qué pasó en la FP1 del GP de México?

Patricio O'Ward fue de los mejores novatos en la FP1 del Gran Premio de México. Por otro lado, Franco Colapinto brilló en el Top 10.

El mexicano, usando el McLaren de Lando Norris, se quedó en la 13° posición, siendo el segundo mejor rookie del primer entrenamiento libre. Arvin Lindbald, en el Red Bull de Max Verstappen, quedó en sexta posición y fue el novato mejor clasificado.

La mejor vuelta de la FP1 la marcó Charles Leclerc con un tiempo de 1:18.380, seguido por Kimi Antonelli, Nico Hulkenberg, Oscar Piastri y Gabriel Bortoleto. El resto del Top 10 lo conformó Esteban Ocon. Yuki Tsunoda, Franco Colapinto y Alexander Albon.

GP de México 2025: FP1

Posición Piloto 1 Charles Leclerc 2 Kimi Antonelli 3 Nico Hulkenberg 4 Oscar Piastri 5 Gabriel Bortoleto 6 Arvin Lindvlad 7 Esteban Ocon 8 Yuki Tsunoda 9 Franco Colapinto 10 Alexander Albon 11 Isack Hadjar 12 Fernando Alonso 13 Patricio O'Ward 14 Frederik Vesti 15 Paul Aaron 16 Ryo Hirakawa 17 Ayum Iwasa 18 Luke Browning 19 Jak Crawford 20 Antonio Fuocco

