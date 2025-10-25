IMÁGENES: Russell se vistió de luchador para ver la FP1 de incógnito

Mercedes se atrevió a algo nunca antes visto y mandó a George Russell de incógnito para ver la FP1 del Gran Premio de México entre los aficionados.

Gracias a que el piloto británico cedió su Mercedes a Frederik Vesti, la escudería decidió hacer algo inédito y simplemente le pusieron una máscara de luchador a George para ubicarlo en una de las gradas del Autódromo Hermanos Rodríguez.

En imágenes compartidas por la escudería y la F1 en redes sociales, se puede ver a Russell rodeado de aficionados mientras pasaban los monoplazas en la primera sesión del fin de semana.

Haven’t watched F1 cars on track in years, so found a way to sneak into the stands while Fred was driving my car 🎭🤣 pic.twitter.com/Ghg2gnzFmF — George Russell (@GeorgeRussell63) October 24, 2025

Los videos y publicaciones al respecto fueron se hicieron virales rápidamente y alcanzaron cientos y miles de reacciones. Una idea que sin duda ha destacado por su originalidad e impacto.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

