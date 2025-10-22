Checo Pérez y el RETO MÁS GRANDE que enfrentará en Cadillac

Sergio Pérez regresará a la Fórmula 1 para la temporada 2026 con Cadillac, pero ahora han señalado uno de los retos más grandes que tendrá el corredor mexicano en su nueva aventura.

Xavi Martos, entrevistado por PitLane Motor, opinó lo que espera de la vuelta del corredor mexicano en la próxima campaña: "Es un reto nuevo el hacer crecer un equipo; es otro tipo de reto y creo que le puede ir bien.

"Tiene un gran compañero de equipo; creo que los dos se pueden llevar muy bien, son grandes personas. Incluso, para mi, creo que me apetece. En principio, me apetece.

"Si por compromisos u otros no puedo, sería otro tema, pero es muy interesante. La meta para Checo Pérez en 2026 con Cadillac es poner al equipo lo más arriba que pueda o lo más que dé el equipo.

"Lo más que dé. Cuando veamos cómo está el coche pues ponerlo. Lo máximo que dé es nuestra aspiración. Si quieres, te engaño, pero también me puedo equivocar y me puedo sorprender. Hasta entonces, prefiero no decir un número", dijo el ex miembro del entorno de Checo.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

