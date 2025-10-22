El Gran Premio de México del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1 tendrá cambios históricos en una edición marcada por la ausencia de Sergio Pérez tras su despido en 2024.

Según lo informado por el periodista Yhabec López, hay modificaciones importantes de cara al próximo fin de semana: "Oigan les tengo un NOTICIÓN, el mexicogp por TV ABIERTA: PL1 por canal 9, PL2 por canal 5, PL3 por canal 9, Qualy por canal 5, Carrera por canal 5.

"Post GP de México por Canal 9. Por primera vez en la historia de la F1 en México todas las sesiones por TV ABIERTA. Además de Sky Sports", informó el comunicador.

Relacionado: ATENCIÓN Checo Pérez: ¡Cadillac hace ANUNCIO sobre sus pilotos!

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!