TRAGEDIA en F1: La historia de los hermanos Rodríguez en la pista

El Gran Premio de México se celebrará este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito que rinde homenaje a los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez, quienes perdieron la vida a muy temprana edad en la competición.

De cara al fin de semana, recordamos la emotiva historia de estos dos pilotos que dejaron una huella imborrable en el mundo del automovilismo.

México ha estado presente en el campeonato mundial de Fórmula 1 desde su fundación en 1950, aunque la lista de pilotos cuenta con tan solo seis nombres. Durante los periodos de 1981 a 2011 y nuevamente en 2024, los mexicanos tuvieron que luchar sin un héroe de casa.

Ahora se confirma el regreso de Sergio Pérez, quien debutará con el equipo de Cadillac y se consolidará como el piloto más exitoso de la élite mexicana, tras acumular seis victorias y tres pole positions. Pero el automovilismo mexicano ofrece historias de otro calibre, como la de la familia Rodríguez.

Los hermanos Rodríguez

Ricardo Rodríguez

A tan solo once años del inicio del campeonato mundial de Fórmula 1, en 1961, apareció por primera vez un mexicano en la parrilla: Ricardo Valentín Rodríguez de la Vega. Con un talento excepcional, debutó precozmente en el máximo nivel. En 1960, con tan solo 18 años y 133 días, consiguió el segundo puesto en las 24 Horas de Le Mans, convirtiéndose en el piloto más joven en subirse al podio de esta legendaria prueba de resistencia.

Al año siguiente, Ricardo dio el salto a la Fórmula 1. Representando a Ferrari en el Gran Premio de Italia, se convirtió en el piloto más joven en correr para la escudería italiana al clasificarse en un impresionante segundo lugar. Lamentablemente, un fallo en la bomba de combustible durante la carrera le impidió alcanzar la victoria o un escalón en el podio.

Ricardo Rodríguez (izquierda) y Phill Hill (derecha), 1962

Durante 1962, Ricardo permaneció contratado por Ferrari, aunque, dada su juventud y cierta inexperiencia, fue destinado al rol de piloto de pruebas. Cada vez que tuvo la oportunidad de entrar en competición, mostró su valía: quedó segundo en el Gran Premio de Pau, cuarto en el de Bélgica y sexto en el de Alemania, cumpliendo todas las expectativas a pesar de las dificultades que enfrentaba su equipo.

Muchos lo veían como un futuro campeón mundial, pero el destino tenía otros planes. Tras la decisión de Ferrari de no participar en el Gran Premio de México no oficial de 1962, Ricardo se incorporó al equipo de Rob Walker para pilotar una Lotus 24. Durante la jornada de pruebas, la suspensión trasera falló y, al tomar la temida curva de Peraltada, se estrelló contra la pared, perdiendo la vida al instante. La trágica noticia conmocionó a todo México.

Ricardo con la Ferrari, 1992

Pedro Rodríguez

El hermano de Ricardo, Pedro Rodríguez de la Vega, fue durante décadas el piloto más exitoso de la Fórmula 1 en México. Al igual que su hermano, Pedro destacó desde muy joven en la escena internacional, cosechando importantes triunfos en carreras de resistencia. Su debut en la Fórmula 1 estaba programado para el Gran Premio de México de 1962, pero la devastadora pérdida de Ricardo tuvo un impacto tan profundo que decidió retirarse de la carrera y regresar a la Ciudad de México para gestionar su propio negocio automotriz.

A pesar de haber tomado la decisión de dejar las pistas, el llamado del automovilismo fue demasiado fuerte y, menos de un año después, volvió a competir. Con apenas 23 años, se alzó con la victoria en el Daytona International Speedway y dejó claro su talento en el World Sportscar Championship. Entre 1964 y 1966, participó en varias carreras de Fórmula 1 con North American Racing Team y Lotus, aunque estas experiencias no le trajeron el éxito esperado.

Al año siguiente, Pedro tuvo la oportunidad de demostrar su valía en la Cooper Car Company. Aprovechándola al máximo, consiguió en su novena carrera de Fórmula 1, el Gran Premio de Sudáfrica, una victoria dominadora que le aseguró un contrato fijo con el equipo británico. No obstante, la dirección decidió centrar sus esfuerzos en su piloto principal, Jochen Rindt, lo que puso fin a aquella etapa de estabilidad.

Pedro durante el Gran Premio de Sudáfrica, 1967

Pedro optó por abandonar el Cooper para unirse a British Racing Motors (BRM). En ese equipo, la política interna le pasó factura; a pesar de ello, en 1968 consiguió tres podios pilotando su BRM P133. Sus mayores logros, sin embargo, se dieron en el mundo de los monoplazas de resistencia, coronándose al ganar las 24 Horas de Le Mans al volante del icónico Ford GT40.

En los años siguientes, repartió su carrera entre la Fórmula 1 y las pruebas de resistencia. En 1970 y 1971, compitiendo para Porsche, conquistó éxitos como las 24 Horas de Daytona, las 12 Horas de Sebring y los 1000 kilómetros de Monza. Además, en la élite de la F1, alcanzó su última victoria en el Gran Premio de Bélgica de 1970, disputado en el temido circuito de Spa-Francorchamps, sin sospechar que sería su derradeiro triunfo en la categoría.

Pedro logra el triunfo en el Gran Premio de Bélgica, 1970

Pocos meses después, el destino volvió a golpear a la familia Rodríguez de la Vega. El 11 de julio de 1971, Pedro, en un principio en lo que era una salida recreativa, se subió al volante de una Ferrari 512M para disputar una carrera de autos deportivos en el Norisring de Alemania. Aunque las circunstancias exactas siguen siendo inciertas, en un momento el vehículo perdió el control, se salió de la pista y terminó envuelto en llamas. El piloto mexicano, de 31 años, fue rescatado del coche ardiente, pero sus heridas resultaron fatales.

Nueve años después del trágico suceso que cobró la vida de Ricardo, México volvió a sumirse en el luto. En honor a los hermanos caídos, el circuito de la Ciudad de México, que sigue recibiendo anualmente a la Fórmula 1, fue renombrado como Autódromo Hermanos Rodríguez. Aunque la carrera de ambos se truncó de manera prematura, su legado perdura para siempre en la historia del automovilismo.

