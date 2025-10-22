Hamilton SUPERA a Verstappen, Ronaldo y LeBron en un prestigioso premio

Según la 16ª edición de la lista anual de SportsPro, Lewis Hamilton es el atleta con mayor atractivo comercial en el mundo en 2025.

Es la segunda vez que el piloto de Fórmula 1 consigue este codiciado título, tras haber encabezado la lista en 2014. La clasificación, realizada junto a NorthStar Solutions Group, evalúa cada año a los 50 deportistas con mayor proyección a nivel global.

Con 40 años, Hamilton se consagra además como el atleta de mayor edad en alcanzar el primer puesto. Se suma a un selecto grupo de deportistas que han logrado encabezar el ranking en más de una ocasión.

Entre ellos destacan figuras como Simone Biles, Lionel Messi y Neymar; mientras Biles, que lideró la lista el año pasado, ha descendido al segundo lugar, y la rugbista estadounidense Ilona Maher ha subido hasta el tercer puesto. El legendario Stephen Curry ocupa el cuarto sitio, seguido de Cristiano Ronaldo.

Lista variada

La edición de 2025 incluye a 30 deportistas masculinos y 20 femeninos procedentes de 17 países. Estados Unidos lidera la representación con 17 atletas, seguido de Gran Bretaña con siete y Brasil con seis.

La joven brasileña del skate, Rayssa Leal, de 17 años, es la adolescente con mayor proyección al situarse en el duodécimo puesto. El fútbol y el baloncesto son las disciplinas más representadas, con 18 y 9 atletas respectivamente, sin olvidar la participación en deportes paralímpicos y otras modalidades como el fútbol americano, el cricket, el tenis o el atletismo.

El ranking 2025 se basa en un modelo renovado que descansa sobre tres pilares fundamentales: la fortaleza de la marca, el alcance total del mercado y la economía. Además, se han incorporado nuevas perspectivas culturales y el Athlete Persona Model, lo que otorga mayor credibilidad y utilidad tanto a las marcas como a los deportistas.

Cabe destacar que Hamilton no es el único piloto que figura entre los cincuenta primeros; Charles Leclerc, en la posición 25, y Lando Norris, en la 41, completan parte del top. Por otro lado, Max Verstappen, cuatro veces campeón mundial en la disciplina donde compite Hamilton, no aparece en el top cincuenta.

