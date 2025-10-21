Hamilton revela una extraña ALERGIA que tiene que enfrentar

F1 legendario Lewis Hamilton ha superado numerosos obstáculos a lo largo de su vida y carrera. No es de extrañar, entonces, que siga enfrentando nuevos desafíos ahora que entra en su quinta década.

El más reciente tropiezo superado por el siete veces campeón del mundo fue, curiosamente, una alergia a los caballos.

En una experiencia que describió como un “momento realmente especial”, el piloto británico se animó a montar a caballo en Bridges Ranch, Texas. La ocasión fue la primera vez que se subió a uno, y lo hizo para presentar la nueva colección Rodeo de su marca Plus 44.

Hamilton se encontraba en el estado Texano durante el Gran Premio de Estados Unidos, celebrado en el Circuit of the Americas (COTA) el pasado fin de semana. En esa cita, logró finalizar cuarto tanto en la carrera sprint como en la carrera principal.

Hamilton presenta su colección inspirada en el estilo vaquero

El piloto, que también ha brillado en Ferrari, no reveló exactamente cómo logró sobreponerse a su alergia. Entre las posibles explicaciones se barajan el uso de medicación de venta libre, haber pasado poco tiempo sobre el caballo o el poder del pensamiento positivo. No obstante, Hamilton compartió varias imágenes de la experiencia en su cuenta de Instagram.

En uno de sus posts comentó: “Primera vez sobre un caballo, y definitivamente no será la última. Las alergias me habían impedido disfrutar de esta experiencia, por lo que este momento me resulta muy especial. Esta colección [Plus 44] es, sin duda, mi favorita de todas y quería hacerle justicia. Gracias a Bridges Ranch en Austin, Texas, por el ambiente genial, la naturaleza impresionante y por Jack, el caballo.”

Este fin de semana, sin embargo, su agenda estará repleta de compromisos, ya que se prepara para el próximo Gran Premio en la Ciudad de México.

