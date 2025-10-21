Leclerc y Ferrari provocan FRUSTACIÓN MÁXIMA en McLaren
Leclerc y Ferrari provocan FRUSTACIÓN MÁXIMA en McLaren
Lando Norris estuvo casi todo el Gran Premio de Estados Unidos inmerso en una lucha por la segunda posición contra Charles Leclerc.
El piloto de McLaren se vio afectado por las repetidas advertencias sobre los límites de pista, situación que lo tuvo al borde del abismo durante la carrera. Aunque logró vencer a Ferrari, se mostró muy frustrado por la intervención del director de carrera.
Max Verstappen comenzó la competición en el Circuito de las Americas desde la pole position. Sin embargo, Norris, a pesar de partir desde la delantera, no lideró ninguna vuelta, ni siquiera tras su parada en boxes.
El piloto de Red Bull pudo construir una ventaja considerable gracias al duelo entre Leclerc y Norris detrás de él. El monegasco arrebató el puesto número dos en la salida, aprovechando una mejor reacción con sus neumáticos blandos. Norris superó en varias ocasiones los límites de la pista, y al hacerlo demasiado seguido, se le impuso una penalización tras la primera advertencia acompañada de la bandera en blanco y negro.
El británico no está de acuerdo con cómo la FIA gestionó la situación, especialmente al recibir una advertencia en la curva 13 mientras luchaba codo a codo con Leclerc, lo que le hizo perder tiempo.
Relacionado: LAMENTABLE: Estrella de la F1 MINIMIZA a Franco Colapinto
Norris muestra su descontento tras la advertencia de la FIA
"Una de mis advertencias se debe a que estaba compitiendo a tope", explicó Norris con evidente irritación ante los medios en Texas.
"Considero que es una de las reglas más absurdas que existen. Se nos anima a luchar en la pista, pero si lo hacemos demasiado, acabamos siendo penalizados. Recibí una advertencia por límite de pista al intentar pasar por el exterior de Charles, lo que paradójicamente me hizo perder valiosos segundos. Es contradictorio en términos de estrategia de carrera y eso, sin duda, complicó mi desempeño."
Las fuertes ráfagas de viento tampoco facilitaron mantener la trazada sin salirse de los límites, situación especialmente complicada en la curva 19, donde las condiciones eran bastante impredecibles.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
BOMBAZO: Revelan CONSECUENCIAS para Franco Colapinto en Alpine
- hace 55 minutos
ATENCIÓN Checo Pérez: ¡Cadillac hace ANUNCIO sobre sus pilotos!
- 2 hours ago
BREAKING NEWS: ¡Mercedes anuncia NUEVO compañero para Kimi Antonelli!
- 3 hours ago
Leclerc y Ferrari provocan FRUSTACIÓN MÁXIMA en McLaren
- 1 hour ago
ESCÁNDALO: Destapan MALTRATO de la F1 contra Fernando Alonso
- 1 hour ago
Hamilton enorgullece a Ferrari durante el GP de Estados Unidos
- 1 hour ago
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre
ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
- 8 octubre
Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
- 7 octubre
La ÚLTIMA HORA sobre la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 9 octubre
Colapinto recibe imponente APODO desde Italia
- 13 octubre