Hamilton enorgullece a Ferrari durante el GP de Estados Unidos

Lewis Hamilton y su compañero de equipo Charles Leclerc vivieron un fin de semana muy distinto en el Gran Premio de Estados Unidos, regalando a los aficionados de Ferrari un motivo para sentirse orgullosos.

La temporada 2025 no ha sido sencilla para ninguno de los dos, ya que el equipo italiano ha tenido dificultades para sacar el máximo rendimiento de su coche, debido a problemas con la altura del monoplaza y a estrategias poco acertadas en cada fin de semana de carrera.

Ferrari ha decidido pausar las mejoras en 2025 para centrar toda su atención en el coche de 2026. Esta decisión les ha dejado rezagados frente a rivales como Red Bull, que continúan perfeccionando su monoplaza.

Sin embargo, el resultado en Austin marcó un giro de rumbo: Leclerc y Hamilton terminaron en tercer y cuarto puesto respectivamente, lo que sin duda motivó a los seguidores del equipo tras la carrera.

Relacionado: LAMENTABLE: Estrella de la F1 MINIMIZA a Franco Colapinto

Ferrari mejora en el GP de Estados Unidos.

Los medios italianos también alteraron su perspectiva sobre los dos pilotos. Usualmente, tanto Hamilton como Leclerc y la escudería no recibían buenas calificaciones en las “tarjetas” que publica La Gazzetta dello Sport tras cada Gran Premio. En las últimas tres carreras, se les había calificado con notas bajas —un seis en Singapur y un cinco en Bakú—.

En Austin, sin embargo, la balanza se inclinó a su favor: La Gazzetta asignó un ocho a Leclerc y siete y medio a Hamilton. Lejos de las críticas habituales, ambos recibieron elogios por su rendimiento.

“Una carrera de la que sentirse orgulloso. Mostró a los aficionados de Ferrari que, a pesar de todo, el rojo sigue compitiendo contra los mejores. Mantuvo a Norris a raya el mayor tiempo posible. No está nada mal en estos tiempos”, destacaba el diario.

Sobre Hamilton se añadió: “La estrategia de su compañero fue más favorable, pero él reaccionó con fuerza, manteniendo a Piastri de McLaren y a Russell de Mercedes a distancia. Una actuación muy consistente.”

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!