Kimi Antonelli ROMPE EL SILENCIO sobre el regaño de Mercedes

Andrea Kimi Antonelli rompió el silencio sobre el regaño que recibió de Mercedes tras su pésima racha en la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En entrevista con ESPN, el corredor italiano dijo lo siguiente sobre el mal paso que tuvo en las anteriores semanas: "El comentario de Toto puede que no suene bien, pero era lo que necesitaba al final del día. Fue agradable recibir un empujón para reiniciar y reenfocarme en el proceso básico.

"Creo que me ayudó a enfocarme en otra dirección. El equipo siempre ha tenido muy claros sus planes y lo que querían hacer, así que nunca estuve realmente preocupado, pero siempre es bueno recibir la confirmación. Especialmente con todos los altibajos, especialmente en este período difícil, empiezan a surgir algunas dudas.

"Pero el equipo siempre me ha apoyado mucho y ha estado muy abierto a que sigan conmigo, especialmente el año que viene. Estoy muy contento de tener la confirmación ahora que se ha anunciado. Aunque ya lo sabía, me relaja un poco, un poco más, porque ahora sé con certeza que tengo el asiento para el año que viene", apuntó.

¿Hasta cuando tiene contrato Kimi Antonelli en Mercedes?

Andrea Kimi Antonelli ha recibido una nueva extensión en su contrato con Mercedes, a pesar de estar rodeado de rumores tras su primera temporada en la Fórmula 1. La escudería alemana anunció que el piloto italiano seguirá corriendo con ellos para el Campeonato Mundial 2026 de la máxima categoría y su compañero de equipo seguirá siendo George Russell.

Esto significa que, por lo menos, Antonelli tiene contrato hasta finales de 2026 y su extensión de un año reafirma la confianza que Toto Wolff y compañía tienen en su destacado talento detrás del volante.

Aunque su continuidad estuvo en riesgo por una serie de malos resultados en 2025 y la posibilidad de fichar a Max Verstappen, el equipo alemán ha acabado con los rumores con esta nueva prolongación en su vínculo.

