Lo último del pronóstico del tiempo para el GP de México

La Fórmula 1 regresa a la Ciudad de México para el Gran Premio Mexicano de 2025, en un contexto donde la lucha por el campeonato se calienta entre McLaren y Max Verstappen.

El cuatro veces campeón del mundo consiguió su quinta victoria de la temporada en COTA on Sunday, dominando tanto la carrera de sprint, la clasificación como la prueba principal.

En consecuencia, Verstappen llega a México con 40 puntos de diferencia respecto al líder del campeonato, Oscar Piastri, mientras que Lando Norris ha reducido la brecha a tan solo 14 puntos. La rutina vuelve en el Gran Premio, sin carrera de sprint y con los 25 puntos habituales en juego en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Desde agosto, ningún piloto de McLaren gana un Gran Premio desde la victoria de Piastri en Holanda y, con cinco jornadas por disputar, la contienda por el título sigue abierta. Sin embargo, ¿se pondrá el clima en juego este fin de semana o Red Bull y Verstappen disfrutarán de otra jornada sin sobresaltos?

Pronóstico del tiempo para el Gran Premio de Mexico 2025

Viernes, 24 de octubre - FP1 y FP2

La primera sesión comienza a las 12:30 hora local, marcando el inicio de un fin de semana más fresco en comparación con el caliente y húmedo Gran Premio de Estados Unidos. Durante la FP1 se registrarán unos confortables 24 °C y apenas un 10 % de probabilidad de lluvia, mientras el sol y una brisa ligera asegurarán unas condiciones ideales para que los pilotos se familiaricen con la pista.

La FP2 se disputará a las 16:00, con una subida leve hasta los 25 °C y una probabilidad de lluvia aún menor, apenas del 9 %. Los vientos suaves provenientes del norte y la baja humedad, alrededor del 25 %, ofrecen un respiro agradable tras los episodios de calor experimentados en COTA.

Sábado, 25 de octubre - FP3 y Clasificación

La sesión final de prácticas arranca a las 11:30 hora local bajo condiciones agradables. Las temperaturas descenderán a 23 °C sin que se espere lluvia, mientras que un sol moderado y brisas leves del norte siguen las pautas del día. Más tarde, a las 15:00 se llevará a cabo la clasificación; para entonces se comenzarán a formar algunas nubes sobre el Autódromo Hermanos Rodríguez, aunque la amenaza de lluvia es muy baja, pues se prevé una probabilidad del 14 % y unas temperaturas estables de 26 °C.

Domingo, 26 de octubre - Carrera

Si esperabas un final dramático con algunas gotas para animar el Gran Premio, probablemente te decepcionará. El pronóstico indica sol a partir de las 14:00 hora local y durante las 71 vueltas de la carrera, manteniéndose la temperatura en agradables 26 °C.

Con apenas un 3 % de probabilidad de lluvia y una suave brisa del norte acariciando el circuito, las condiciones serán muy estables. Sin variables meteorológicas que alteren el orden, una buena clasificación será crucial para los pilotos y sus aspiraciones al título.

Para conocer las últimas actualizaciones del clima en los días previos al Gran Premio Mexicano, te recomendamos volver a esta página y estar atento a cualquier cambio.

