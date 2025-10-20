Antonelli, FÚRICO contra la irresponsabilidad de Sainz

Carlos Sainz fue el único en sufrir problemas durante el Gran Premio de Estados Unidos de F1. Tuvo que retirar su Williams por daños sufridos tras chocar por detrás con Kimi Antonelli. El joven piloto italiano criticó la maniobra, afirmando que ni siquiera habría logrado tomar la curva correctamente.

Sainz se clasificó en la novena posición en el Circuito de las Americas y, tras dos vueltas, adelantó a Ollie Bearman para subir a la octava. En la curva 15 intentó sumarse por el interior contra Antonelli, pero al estar demasiado alejado mantuvo una línea más recta y rozó la lateral de la Mercedes.

Esto le obligó a detenerse en pista y provocó el primer y único virtual safety car. Antonelli, por su parte, perdió varias posiciones y terminó en el puesto 13 en Texas.

En México, Sainz se enfrentará a una sanción de cinco posiciones en la parrilla, además de dos puntos en su superlicencia.

No tocó deliberadamente el apex

"Creo que ni siquiera habría conseguido tomar la curva", afirmó Antonelli, visiblemente molesto durante la transmisión en Viaplay. "Incluso bloqueó mi neumático. Si miras la repetición, verás que su coche se dirigía hacia el exterior de la pista. Intenté evitar tocar deliberadamente el apex al verlo en mis espejos; solo esperaba no chocar, pero al final fui eliminado."

"Sinceramente, la velocidad estaba de mi parte", comentó Sainz en la misma transmisión. "Sentí que Kimi se mostró mucho más agresivo en defensa, empujándome más y negándose a ceder la posición. Aunque bloqueé un neumático, parece que la culpa fue mayormente mía. Al estar en el coche, todo se sintió distinto."

