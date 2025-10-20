¡Hamilton presenta MÁS QUEJAS contra Ferrari!
¡Hamilton presenta MÁS QUEJAS contra Ferrari!
Lewis Hamilton tiene muy claro qué es lo que necesita Ferrari para poder ser aún más competitivo en la temporada.
Charles Leclerc sumó otro podio más para Ferrari, siendo el único piloto del equipo en lograr estar entre los tres mejores pilotos de diferentes carreras, siendo el piloto británico quien tiene algo más que demostrar.
En palabras posteriores a la carrera, Hamilton explicó algunas de las mejoras necesarias para que Ferrari pueda ser aún mejor y lograr así un podio ya sea en el Gran Premio de México o en las siguientes carreras.
"Necesitamos neumáticos que no se sobrecalienten y coches con los que podamos seguir mejor", reveló al finalizar la carrera en el Circuito de las Américas.
La oportunidad para Hamilton de enmendar esto será en la siguiente semana, cuando se dispute el Gran Premio de México en el Autódromo Hermános Rodríguez.
Relacionado: ¡Sale a la luz el VERDADERO PLAN de Fernando Alonso CONTRA Lewis Hamilton!
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¡Hamilton presenta MÁS QUEJAS contra Ferrari!
- 1 hour ago
Antonelli recibe respaldo de la FIA CONTRA Sainz
- 2 hours ago
Leclerc RESALTA la misión de Ferrari para el GP de México
- 2 hours ago
Hamilton sufre una HUMILLACIÓN en Ferrari tras romper un récord de 43 años
- 2 hours ago
F1 Hoy: Alonso hace milagros para Aston Martin; Colapinto se rebela a Alpine
- Hoy 05:26
Alonso revela los MILAGROS que debe hacer por culpa de Aston Martin
- Hoy 04:39
Más leído
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- 13 octubre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre
BREAKING: Cadillac se roba ESTRELLA de la F1 para juntar con Checo Pérez
- 30 septiembre
ÚLTIMA HORA: Se revela la FECHA para la RENOVACIÓN de Franco Colapinto
- 8 octubre
Checo Pérez recibe PREOCUPANTE noticia para 2026 con Ferrari
- 7 octubre