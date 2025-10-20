Antonelli recibe respaldo de la FIA CONTRA Sainz

Andrea Kimi Antonelli terminó sumamente molesto contra Carlos Sainz por haber sido el culpable de que su carrera no terminara con puntos esta semana.

Sainz tuvo que comparecer ante los comisarios tras la colisión con Antonelli en el Gran Premio de Estados Unidos. La FIA examinó minuciosamente el suceso y sancionó al piloto español con una penalización de cinco posiciones en la parrilla, además de dos puntos en su superlicencia.

Durante la carrera en Austin, Sainz intentó recuperar terreno y se topó con el novato de Mercedes. El piloto detectó un espacio en la curva 16 que, lamentablemente, no existió.

La maniobra, ejecutada en una curva hacia la izquierda, no se realizó con la precisión necesaria, provocando que Sainz hiciera contacto con el Mercedes y quedara fuera de la competición, mientras Antonelli pudo continuar en pista.

"Ha sido una maniobra demasiado muy optimista de Carlos, que me ha sacado de la carrera", explicó Antonelli a los medios con una evidente molestia.

La FIA le da la razón al italiano

“El coche 55 (Sainz) intentó adelantar por el interior al coche 12 (Antonelli) en la curva 15, lo que provocó una colisión en el punto de tangencia. El piloto del coche 55 explicó que esperaba que el competidor le ofreciera espacio en esa zona, pero el adelantamiento prematuro del coche 12 dificultó la maniobra, obligando a Sainz a frenar bruscamente al darse cuenta de que el choque era inevitable. Según su versión, el piloto del coche 12 debía haber anticipado la maniobra y ceder para evitar el contacto”, detallaron los comisarios.

La investigación se centró en la posición del eje delantero del vehículo de Antonelli, ya que Sainz no se situó lo suficientemente cerca. “En ningún momento antes del punto de tangencia el eje delantero del coche 55 se alineó con, o se adelantó al retrovisor del coche 12. Las Directrices de Normas de Conducción establecen que, en tales circunstancias, no se debía ceder espacio en el punto de tangencia. Por ello, se concluye que el piloto del coche 55 fue el principal responsable del choque, aplicándose una penalización que equivale a 10 segundos de tiempo, reflejada en la reducción de cinco posiciones en la parrilla.”

Sainz deberá cumplir la sanción durante el próximo fin de semana de competición en México. Además, se le suman dos puntos a su superlicencia, alcanzando un total de cuatro, dentro del máximo permitido de doce.

