Hamilton confiesa su ÚNICO deseo como piloto de Ferrari
Lewis Hamilton continúa con la penosa racha de no poder sumar un solo podio desde que llegó a Ferrari y ha dejado claro cuál es su único deseo para acabar la temporada.
Después de que Charles Leclerc sumara otro podio más para Ferrari, siendo el único piloto del equipo en lograr estar entre los tres mejores pilotos de diferentes carreras, el piloto británico y siete veces campeón se ha confesado sobre su sentir durante esta complicada racha.
"Espero lograr un podio antes del final de temporada", reveló al finalizar la carrera en el Circuito de las Américas.
La siguiente oportunidad de podio para Hamilton será en la siguiente semana, cuando se dispute el Gran Premio de México en el Autódromo Hermános Rodríguez.
¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?
En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.
El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.
