VIDEO: Así fue el terrible choque de Sainz en el GP de Estados Unidos

Carlos Sainz ha tenido que abandonar de manera muy anticipada el Gran Premio de Estados Unidos tras chocar con Andrea Kimi Antonelli.

La vuelta número ocho del Gran Premio de Estados Unidos en Austin ha dejado fuera de competición al español y ha dejado fuera de toda opción de puntos a la joven promesa italiana de Mercedes.

El incidente se dio cuando, en un intento de adelantar al piloto de Mercedes, Sainz adelantó por dentro, pero no logró pasar por completo y golpeó por atrás a Antonelli para enviarlo a la grava y dejarlo muchos segundos ahí.

Sin embargo, el gran daño lo sufrió Sainz, perdiendo totalmente varias. partes de su monoplaza y teniendo que retirar el auto de inmediato.

💥 Así ha sido la COLISIÓN entre Carlos Sainz y Antonelli



Antonelli: "Qué PUTO IDIOTA"#F1 #USGP 🇺🇸 pic.twitter.com/Phz8kT6ZEG — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) October 19, 2025

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

