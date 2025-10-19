¡MENOSPRECIADO! Antonelli y Russell superan a este piloto para Mercedes

George Russell y Andrea Kimi Antonelli han sido confirmados como pilotos de Mercedes para la temporada 2026, y Juan Pablo Montoya afirma que el equipo no necesita fijarse en Max Verstappen.

Russell comenzó su carrera en la F1 con Williams, donde ya supo llamar la atención pese a contar con un coche modesto. Tras la salida de Valtteri Bottas de Mercedes, el piloto británico se unió a Lewis Hamilton a partir de 2022 y, desde entonces, ha ido creciendo progresivamente.

En 2023 y 2024 demostró ser incluso más veloz que Hamilton en ciertos momentos, y en 2025 dio un gran salto en su evolución. Su consistencia y la calidad de sus actuaciones le han permitido situarse entre los pocos capaces de competir a la par con Lando Norris, Oscar Piastri y Verstappen, superando incluso a su compañero Andrea Kimi Antonelli.

Montoya sobre la situación de Russell

En una entrevista con MontoyAS, Montoya abordó la incierta situación contractual de Russell, quien aún no ha renovado con Mercedes. Según él, el equipo debería asegurar al piloto británico cuanto antes, ya que los resultados demuestran que puede alcanzar el nivel de Verstappen.

"No sé qué piensa Toto [Wolff]. George deja claro que ni siquiera necesitan a Max [Verstappen]. Tienen a Russell, un piloto con el potencial para igualar a Max en el futuro. Sus actuaciones evidencian que deben asegurar a alguien para el porvenir, y él es el indicado", destacó Montoya.

Montoya considera que, al inicio de la temporada, Mercedes aún tenía el control de la situación. Sin embargo, con la confirmación de que Verstappen no volverá en 2026 y el rendimiento extraordinario de Russell, el equipo se ha visto obligado a escuchar sus demandas.

"Con lo que está demostrando, forzará a Mercedes a concederle aquello que pide. Este año ha ganado dos carreras con un coche que, en teoría, no debería tener la capacidad de triunfar", concluyó Montoya.

