Ferrari recibe TERRIBLE pronóstico para el resto del GP de Estados Unidos

Ferrari ha comenzado con resultados decepcionantes en la FP1 y la Sprint Qualy, pero ahora recibieron un terrible pronóstico para el resto del fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos.

De acuerdo con el analista de automovilismo, Zach Brown, los problemas de la Scuderia podrían ser todavía más graves de lo que se pensaba: "Este coche es realmente malo.

"Leclerc es alérgico a esto. Simplemente no gira como él quiere. Todavía no he visto el onboard de Lewis desde la segunda sesión, pero el coche sigue siendo impactante desde el onboard de Leclerc. Un tren delantero flojo, flojo, y una falta general de ritmo, mientras se mantiene al límite incluso a baja velocidad.

"La falta de simulaciones de clasificación de FP no le ayudó (ni probablemente a Lewis tampoco) en cuanto a datos. Podría ser un sprint doloroso para salir de los puntos, a menos que, de alguna manera, el coche recupere la vida con un neumático que *revisa notas*... ni siquiera hemos usado todavía", comentó.

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

