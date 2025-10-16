Ló último sobre el FICHAJE de Horner por Ferrari
Dentro de la élite del automovilismo, los rumores son habituales, pero uno en particular ha atraído recientemente mucha atención. Se comenta que Christian Horner se uniría al equipo de Ferrari.
Aunque muchas especulaciones han tomado fuerza, ¿realmente se están dando conversaciones entre Horner y John Elkann, presidente de Ferrari?
En realidad, no hay fundamento alguno en estos rumores, considerados totalmente infundados. Sin embargo, resulta intrigante imaginar qué pasaría si Horner decidiera dar el salto a la Scuderia.
El equipo italiano ha optado por continuar con Fred Vasseur, quien recientemente firmó una extensión de contrato y ha ganado así la confianza del conjunto. Ahora, tras una temporada sin victorias en el Gran Premio, Vasseur debe demostrar nuevamente que es capaz de liderar la escudería.
Vasseur bajo presión
La presión sobre el equipo italiano se mantiene alta, especialmente ahora que la temporada pinta mal. Desde la renovación de Vasseur, Ferrari no ha conseguido subir al podio, lo que alimenta las especulaciones sobre un posible cambio de rumbo y la entrada de Horner.
Mientras tanto, el equipo se centra en los retos del próximo año y Charles Leclerc ya dirige su mirada hacia el 2026. Por otro lado, se comenta que el piloto monegasco podría evaluar sus opciones en el futuro si el rendimiento de la Scuderia sigue siendo modesto.
Las especulaciones en torno al exjefe de Red Bull evidencian la enorme presión y las altas expectativas que pesan sobre Ferrari. La Scuderia debe mejorar constantemente su rendimiento y aprovechar al máximo el potencial de su monoplaza actual.
Según Sky Italia, estos rumores no tienen ningún fundamento: “Nuestra investigación demuestra que las especulaciones son completamente infundadas y contienen muchos errores. No tenemos conocimiento de conversaciones entre Horner y el presidente John Elkann, quien reafirmó su plena confianza apoyando el proyecto de Vasseur, garantizando continuidad y estabilidad en la Scuderia Ferrari.”
