FIA implementa CRITICADO plan e interviene antes del GP de Estados Unidos

Se esperan temperaturas muy elevadas durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, por lo que la FIA ha activado su protocolo de calor, según informó el director de carrera Rui Marques. Los coches deberán sufrir modificaciones y, en algunos casos, los pilotos también se verán obligados a adaptarse.

Será un fin de semana de sprint extremadamente caluroso y soleado en el Circuit of the Americas, cerca de Austin, Texas. El sábado se pronostican máximas de hasta 34 °C, mientras que el viernes y el domingo se esperan temperaturas de 32 °C y 31 °C, respectivamente.

Por ello, el organismo internacional de automovilismo ha dispuesto la implementación del plan de calor. Los pilotos podrán utilizar un chaleco refrigerado que se conecta a un sistema de enfriamiento integrado en el coche. En este chaleco, un fluido refrigerante circula a través de varios tubos para evitar el sobrecalentamiento del piloto.

Sin embargo, no todos están convencidos de su eficacia ni de su comodidad; así lo ha manifestado incluso Max Verstappen, quien prefiere evitarlo en la cabina. Aunque no es obligatorio utilizarlo, es posible que para 2026 se introduzcan cambios en el protocolo de “heat hazard”.

Incremento del peso mínimo

Para equilibrar la competencia entre quienes opten por utilizar el chaleco refrigerado y quienes prefieran no hacerlo, se ha decidido aumentar el peso mínimo de los coches en el Gran Premio de Estados Unidos.

Durante las sesiones de entrenamientos libres y la clasificación, los vehículos pesarán 2 kg más de lo normal, mientras que en la Sprint y la carrera dominical, se incrementará en 5 kg.

Los equipos podrán ajustar el peso mínimo del coche añadiendo lastre, de forma que, si un piloto decide no utilizar el chaleco, se le exigirá incorporar peso adicional.

