¡Lewis Hamilton recibe ATAQUE por parte de Mercedes!

Toto Wolff, jefe de equipo en Mercedes, mostró su total confianza en George Russell, pero terminó por atacar a Lewis Hamilton.

El director técnico austríaco explicó durante el Autosport Business Exchange en Nueva York que el piloto británico ha sido habitualmente subestimado, especialmente si lo comparamos con el ex piloto de Mercedes, Lewis Hamilton: “Había mucho revuelo por la marcha de Lewis y la llegada de Kimi.

"Pero en realidad no corríamos riesgo porque contábamos con George. Durante años se ha subestimado a George, quizá por su carácter más reservado. Con un compañero como Lewis Hamilton, es natural que la atención mediática se sesgue.

"Si George hubiera adoptado el mismo estilo ostentoso de Lewis, quizás hubiese recibido más cobertura, pero esa no es su forma de ser", comentó.

Relacionado: ¡Sale a la luz el VERDADERO PLAN de Fernando Alonso CONTRA Lewis Hamilton!

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!