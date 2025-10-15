¡No se guardó NADA! Hamilton se burla de su compañero Leclerc en Ferrari

Lewis Hamilton describió a su compañero de Ferrari, Charles Leclerc, como “big pimpin” mientras se reía del piloto monegasco en un vídeo muy divertido que publicó Ferrari en su canal oficial de YouTube. La broma, llena de humor y complicidad, fue bien recibida por los aficionados que disfrutan de estos momentos distendidos en la parrilla.

Hamilton y Leclerc fueron las estrellas de un reportaje entre bastidores filmado durante el fin de semana de la carrera en casa, en Monza. En ese rodaje, los dos pilotos se encontraban junto a la legendaria escudería que en su día llevó a Niki Lauda a conquistar un campeonato, recordando la rica historia y tradición de Ferrari.

Ambos formaron parte de una sesión fotográfica inspirada en el estilo de los años setenta, cuyo detrás de cámaras se mostró recientemente en el canal de YouTube de Ferrari. El vídeo ofrece una mirada exclusiva al proceso creativo de la sesión, combinando un aire retro con la modernidad que caracteriza al equipo.

Durante la grabación se pudo oír cómo Hamilton se burlaba en tono desenfadado de la pose de Leclerc, quien lucía unas gafas de aviador y la camiseta azul de Ferrari creada especialmente para el fin de semana en Monza. Este momento capturó la naturalidad y el buen humor que imperan entre ambos compañeros.

Hamilton exclamó: “¡Big pimpin!” antes de soltar una risa contagiosa, mientras Leclerc le contestaba: “¡Deja de reírte, maldita sea!”. Este intercambio, lleno de picardía, demostró el ambiente distendido y la fuerte camaradería que existe en el equipo.

En otro vídeo, Leclerc se burló del estilo de Hamilton durante la sesión, afirmando: “¡Vaya, pareces sacado de una película! Como ese policía tan peculiar de la pantalla, ¡todo muy divertido!”. Ante esto, Hamilton replicó de forma ligera: “¿Policía? No sé de qué hablas”, dejando claro que la broma fue bienvenida por ambos.

Leclerc terminó comentando, con una sonrisa evidente, “¡Me encanta esto, LH!” mientras disfrutaba del momento junto al siete veces campeón. Este intercambio mostró el lado humano y relajado de los pilotos, pese a las exigencias que impone la máxima categoría.

Hamilton y Leclerc, siempre sonrientes

A pesar de que la temporada ha sido desalentadora para Ferrari, Hamilton y Leclerc trabajan codo a codo para conseguir mejoras notables en los resultados del equipo. Ambos demuestran que, incluso en los momentos difíciles, la unión y la determinación pueden marcar la diferencia en la pista.

En las últimas semanas, los dos pilotos han hablado con franqueza sobre las limitaciones que presenta el SF-25 y la necesidad de realizar cambios importantes en Ferrari para volver a ser competitivos de cara a 2026. Estas declaraciones reflejan el compromiso de la escudería por evolucionar y adaptarse a los nuevos retos del mundo de la Fórmula 1.

El 2026 traerá consigo importantes modificaciones en las regulaciones del automovilismo, lo que podría conceder a Ferrari la oportunidad de cerrar la brecha con sus rivales.

Mientras tanto, Hamilton aún busca alcanzar un podio tras haberse unido al equipo en enero, y actualmente, ambos pilotos se sitúan en la quinta y sexta posición del campeonato, sin haber logrado disputar una victoria en 2025.

