¿Adiós Verstappen? Así serán la DURACIÓN de los contratos en Mercedes
El miércoles se dio a conocer que Mercedes competirá la próxima temporada con George Russell y Kimi Antonelli. Aunque aún no se ha especificado la duración del contrato, según Erik van Haren, es bastante seguro que se ha firmado un acuerdo a largo plazo.
En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre las negociaciones entre Mercedes y Russell. Circulaban rumores de que el piloto británico aspiraba a un contrato multianual, mientras que Mercedes, según se comenta, inicialmente solo le ofrecía un acuerdo 1+1.
Asimismo, se comentaba el posible interés en Max Verstappen. El tetracampeón mundial confirmó durante el fin de semana en Hungría que, al menos, en 2026 seguirá corriendo para Red Bull Racing, aunque no se conocieron detalles sobre el futuro.
La suposición era que Mercedes optara por un contrato 1+1 para Russell, manteniendo abierta la posibilidad de incorporar a Verstappen.
'Russell obtiene el contrato multianual deseado'
Mercedes no ha desvelado detalles sobre la duración de los nuevos contratos, pero según Van Haren, Russell cuenta con un acuerdo que se extiende por varios años.
Esto demuestra que el equipo ha complacido la exigencia del piloto británico, quien logró subir al podio más alto en Singapur. "La información de fondo confirma que Russell ha firmado un compromiso multianual, aunque no se ha revelado la duración exacta", explicó Van Haren.
