Dejan clara la aspiración MÁXIMA de Checo en la F1 con Cadillac

Adrián Fernández ha dejado claro cuáles deben ser las aspiraciones de Checo Pérez en la Fórmula 1 ahora que tendrá su temporada de debut con Cadillac.

Fernández, que conoce a Pérez desde muy pequeño, también pasó por una larga carrera en el automovilismo desde categorías diferentes apuntó que, en el plano personal, sería un resultado bueno que Checo concluya en el décimo puesto del campeonato de pilotos.

“Con un equipo nuevo, sería extraordinario. Ojalá las cosas se den. No lo digo por ‘Checo’, sino por el equipo. No va a ser fácil", señaló Adrián en palabras para ESTO.

"Sin embargo, tienen mucha gente capaz detrás. Ojalá puedan sorprendernos a todos”, finalizó Adrián.

Relacionado: URGENTE: Cadillac ROMPE EL SILENCIO sobre Checo Pérez y Ferrari

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado