Ídolo de Checo explica el VERDADERO reto dentro de Cadillac F1

Adrían Fernández ha hablado sobre la manera en la que Checo Pérez estará de regreso en la Fórmula 1 para la siguiente temporada con Cadillac.

Fernández fue uno de los incursores del automovilismo mexicano en los 90's y 2000's en la IndyCar, pero con un entorno muy pegado a la familia Pérez, por lo que conoce de lleno lo que pasa por la cabeza del mexicano.

“‘Checo’ ya es un piloto muy maduro, muy hecho y obviamente por algo lo contrataron de regreso. No es fácil un equipo el primer año. Van a tener mucho trabajo. Toma tiempo para coordinar, para que empiecen y sepan trabajar juntos", señaló Adrián en palabras para ESTO.

"Estás compitiendo contra equipos ya muy formados, son equipos muy grandes. Yo les deseo mucha suerte. Tienen la ventaja de que todo es un poco como borrón y cuenta nueva por el nuevo reglamento. Sin embargo, lo más difícil es eso, el poder trabajar bien juntos”, dijo durante un evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

