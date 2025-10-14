Alpine CONFIRMA su decisión sobre sus pilotos para 2026

El director de Alpine F1, Steve Nielsen, adelantó información sobre cuándo se tomará la decisión sobre la plantilla de pilotos para 2026.

El joven argentino Franco Colapinto ha batallado durante la mayor parte de la temporada 2025, sin conseguir ni un solo punto en once fines de semana de carrera, mientras compartía el asiento con Pierre Gasly.

Colapinto sustituyó al novato Jack Doohan tras tan solo seis carreras, ya que tanto Flavio Briatore como Alpine perdieron la paciencia con el australiano ante la falta de resultados.

Como consecuencia, Alpine se sitúa actualmente en el último puesto del campeonato de constructores y aún no han decidido quién compartirá el asiento junto a Gasly en la crucial temporada 2026.

Nielsen dejó entrever cuándo se tomará la decisión, insinuando que hay varios pilotos en la contienda por el puesto, al mismo tiempo que ofrecía palabras de aliento a Colapinto.

Durante una rueda de prensa en el Gran Premio de Singapur, Nielsen comentó: "Creo que es complicado para cualquiera de los nuevos pilotos que llegan, ya que hemos observado altibajos en muchos de los que vienen de la F2. El comienzo de Franco fue difícil, pero en las últimas dos o tres carreras ha logrado medirse bien frente a Pierre. Ahora está a la altura de su compañero, lo cual es positivo".

"Aún no sabemos cómo evolucionará esta situación, pero esperamos que continúe así. Tomaremos una decisión sobre Franco y los demás candidatos cuando llegue el momento, aunque todavía faltan unas carreras."

¿Quién conducirá para Alpine en 2026?

Las prometedoras actuaciones recientes de Colapinto indican que sigue siendo un fuerte candidato para la extensión de su contrato, pero Alpine cuenta con varios jóvenes esperando su oportunidad.

Doohan, que solo compitió en seis carreras durante su temporada de novato, ansía volver a la parrilla, mientras que Paul Aron también ha participado en diversas sesiones de práctica a lo largo del año.

Además, la estrella de la F2, Alex Dunne, está ahora disponible para fichar tras haber terminado su contrato con McLaren, a pesar de haber participado en dos sesiones de práctica con los líderes del campeonato de constructores en 2025.

Briatore podría tener muy en la mira a Dunne, quien sumó dos victorias en la F2 durante 2025, aunque se comenta que Red Bull también estaría interesado en contar con el joven piloto irlandés.

