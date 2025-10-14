Hamilton toma medidas DRÁSTICAS tras importantes salidas de Ferrari

El siete veces campeón de Fórmula 1, Lewis Hamilton, habría enviado una solicitud a la alta dirección de Ferrari para revisar los procesos internos del equipo, según apuntan diversos medios italianos.

Hamilton ha sufrido una temporada desalentadora en 2025, ocupando actualmente el sexto lugar del campeonato de pilotos. Aunque parte de este rendimiento se debe a que su compañero, Charles Leclerc, ha obtenido mejores resultados, ambos han tenido serias dificultades con el SF-25.

Ni Hamilton ni Leclerc han logrado aún disputar una carrera desde el primer puesto, mientras que equipos como McLaren, Mercedes y Red Bull han aprovechado sus debilidades en pista.

Ferrari se sitúa en la tercera posición del campeonato de constructores, con apenas ocho puntos de ventaja sobre Red Bull, que ha estado inmerso en la lucha frente a Max Verstappen durante gran parte de la temporada.

Según informa el Corriere della Sera, el propio Hamilton entregó un informe a la alta dirección en el que sugiere modificar los métodos y procesos del equipo. El diario italiano destaca que ciertos desacuerdos en las operaciones en pista han generado una desconexión entre el día a día en Maranello y el grupo que trabaja directamente en la competición.

Esta situación podría explicar por qué Ferrari luce fuerte en las sesiones de práctica, aunque pierde ritmo a medida que avanza el fin de semana, al aplicarse ajustes en la configuración del coche fuera de Maranello.

Relacionado: Prensa europea HUMILLA a Red Bull con Checo Pérez

¿Podrán Hamilton y Ferrari recuperarse en 2026?

Con una diferencia de 48 puntos respecto a su compañero Leclerc, el panorama de 2025 no pinta fácil para Hamilton. Sin embargo, el piloto británico aprovechará el resto de la temporada para reconstruir su confianza, apostando a subir al podio en una carrera para la Scuderia.

Consolidar ese vínculo con los aficionados es clave, especialmente si los torpes pasos actuales han de transitarse hacia la meta de un octavo título mundial. Además, los profundos cambios regulatorios que se avecinan para 2026 podrían dar a Ferrari la oportunidad de recuperar terreno frente a sus rivales, siempre y cuando sepan dominar las nuevas normativas en unidades de potencia y diseño de coches.

Esta nueva etapa permitirá a Hamilton pilotar una máquina diferente, lo que resulta especialmente atractivo tras las dificultades vividas en la era del efecto suelo. Aunque alcanzar un octavo campeonato aún parece lejano, el veterano de 40 años se esfuerza junto al equipo para perfeccionar sus procesos y, de paso, sumar victorias a su impresionante palmarés.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!