Hamilton se burla del cambio en la F1 con el descubrimiento de una MEJOR alternativa

Lewis Hamilton ha propuesto una modificación en el uso de cámaras durante las carreras de Fórmula 1, una idea que podría mejorar notablemente la experiencia televisiva de miles de aficionados.

A pesar de haber tenido una temporada 2025 complicada en pista —aún sin llegar al podio en ningún Gran Premio y ocupando el sexto puesto en el campeonato—, el siete veces campeón mundial ha dejado su huella fuera de la competición, involucrándose en diversos proyectos.

Fuera de la pista, Hamilton ha participado activamente en eventos destacados, como el Met Gala 2025, donde se desempeñó como copresidente. Además, ha obtenido un crédito de producción por la reciente película de F1, en la que actúan Brad Pitt y Damson Idris. La cinta, que ha conseguido el reconocimiento tanto de pilotos como de seguidores, se destaca por su innovador enfoque visual.

Hamilton atribuye parte de este éxito al audaz uso de cámaras que logran transportar al espectador directamente a la acción. Las imágenes fueron capturadas desde una cámara montada en la parte superior de los coches, la cual se desplazaba de forma sincronizada con el vehículo, proporcionando una experiencia de visualización única. El piloto ha dejado entrever su entusiasmo y su deseo de que esta técnica sea incorporada de forma permanente en las transmisiones en directo.

Durante un evento en el Academy Museum of Motion Pictures, Hamilton expresó: "Ha sido el mayor sueño. No imaginé el nivel de participación que tendría desde que empezamos a hablar, pero todos nos implicamos a tope. Una vez que terminé y me alejé de la pista, empezamos a trabajar en el guion. Las imágenes que tenemos de los coches superan lo que se puede ver en la Fórmula 1 habitual, y estoy seguro de que pronto buscarán instalar esas cámaras en los autos."

¿Ha sido un éxito la película de F1?

Desde su estreno en junio, la película ha recaudado más de 545 millones de dólares a nivel mundial, superando incluso a World War Z, que alcanzó los 540 millones.

Dirigida por Joseph Kosinski, este largometraje se ha convertido en el mayor éxito taquillero de Apple Studios. Aunque desde el punto de vista financiero se considere un éxito innegable, las críticas han sido mixtas.

El aspecto técnico y el uso innovador de las cámaras han recibido elogios unánimes, pero la trama —que muchos han tildado de inverosímil, junto a la representación de ciertos personajes femeninos— ha generado debate entre críticos y aficionados. En el filme, Brad Pitt interpreta a Sonny Hayes, un veterano piloto que, a la edad de 60 años, sorprendentemente regresa a las carreras para defender los colores del equipo ficticio APX GP.

