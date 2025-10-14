Revelan señales MUY POSITIVAS sobre Michael Schumacher

Un periodista de Fórmula 1 ha difundido una señal alentadora sobre el estado de Michael Schumacher, casi doce años después del grave accidente de esquí que puso en riesgo la vida de la leyenda.

Hace casi doce años, poco después de su retiro de la máxima categoría, Michael Schumacher sufrió heridas muy graves durante unas vacaciones de esquí en los Alpes franceses. Tras una caída en la que se golpeó la cabeza contra una roca, fue trasladado de urgencia al hospital local.

Los médicos confirmaron que el siete veces campeón mundial había sufrido un traumatismo craneal y, por ello, tuvo que ser puesto en coma inducido durante seis meses. Posteriormente, regresó a su hogar en Suiza para continuar con su proceso de recuperación, mientras la familia mantiene un estricto silencio sobre su salud.

Estado de Michael Schumacher

A principios de este año, Schumacher firmó un casco para la campaña Race Against Dementia, gesto que generó cierto optimismo entre sus seguidores.

Con el apoyo de su esposa Corinna, el periodista Stefan L'Hermitte, de L'Equipe, lo describió como un “señal de vida”. Según informaron en RTL Alemania, es la primera muestra positiva que se ha observado, casi como un indicio de que aún hay fuerzas en él.

Sin embargo, el diario relato continúa: “Aunque hoy le hemos visto firmar un casco, la realidad es que aún no lo hemos visto caminar, y se dice que no puede hablar. A pesar de que sigue respirando y muestra leves interacciones con su familia, no podemos afirmar con certeza que se encuentre bien".

"No diría que está en óptimas condiciones, pero quizás ha experimentado una leve mejoría. En definitiva, aún hay muchas incógnitas sobre su progreso.”

