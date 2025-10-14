Señalan el motivo por el cual Hamilton NO MERECE compasión en Ferrari
Señalan el motivo por el cual Hamilton NO MERECE compasión en Ferrari
Jack Plooij no tiene ninguna compasión por Lewis Hamilton. El siete veces campeón mundial ha tenido dificultades en Ferrari, pero según este periodista, el piloto británico siempre supo a lo que se enfrentaba.
Lewis Hamilton dejó atrás su exitosa etapa en Mercedes al fichar por Ferrari a principios de año. Ahora, en lo que se apunta como la recta final de su carrera, el piloto aspira a devolver la gloria a Maranello.
Sin embargo, su llegada a la Scuderia no ha comenzado de la mejor manera. Ferrari continúa atravesando momentos complicados y Hamilton se muestra reacio a adaptarse a la exigente organización italiana.
Relacionado: Prensa europea HUMILLA a Red Bull con Checo Pérez
Hamilton en Ferrari
Actualmente, el británico acumula 125 puntos y ocupa la sexta posición en el campeonato. Su mayor logro hasta el momento ha sido la victoria en la carrera sprint en China, ya que aún no logra conseguir un podio en una carrera principal.
En cambio, su compañero de equipo, Charles Leclerc, ya ha subido al podio en cinco ocasiones y suma 173 puntos, colocándose en la quinta plaza. Durante el Race Café de Ziggo Sport, Richard Verschoor manifestó su simpatía por Hamilton, aunque Jack Plooij rechaza tal tendencia.
"¿De verdad vamos a compadecernos de Lewis Hamilton, con sus 100 malditos millones?", sentencia Plooij a conciencia. "Si le pagan 100 millones para competir, no podemos andar llorando; él sabía perfectamente de los riesgos cuando decidió venir a Ferrari."
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
BREAKING: Aston Martin habla de la SALIDA de Fernando Alonso y el FICHAJE de Max Verstappen
- Hoy 16:24
URGENTE: Cadillac ROMPE EL SILENCIO sobre Checo Pérez y Ferrari
- Hoy 16:03
Hamilton toma medidas DRÁSTICAS tras importantes salidas de Ferrari
- 1 hour ago
Hamilton se burla del cambio en la F1 con el descubrimiento de una MEJOR alternativa
- 2 hours ago
CONFIRMADO: Red Bull cometió un ERROR HISTÓRICO con Checo Pérez
- 2 hours ago
Revelan señales MUY POSITIVAS sobre Michael Schumacher
- 2 hours ago
Más leído
OFICIAL: Alpine lanza COMUNICADO sobre Franco Colapinto que SACUDE Argentina
- 24 septiembre
Alpine confirma al piloto de F1 que es el más probable SUSTITUTO de Colapinto
- ayer 09:00
El juguete de 10 MILLONES de dólares que Cadillac le dio a Checo Pérez
- 26 septiembre
Checo Pérez ROMPE LAS REDES SOCIALES con nuevo video
- 30 septiembre
OFICIAL: Lewis Hamilton causa BAJA de Ferrari
- 26 septiembre
ÚLTIMA HORA: Hamilton es castigado y hace así más impresionante la remontada de Alonso en Singapur
- 5 octubre