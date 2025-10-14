Lewis Hamilton PELIGRA para el Gran Premio de Estados Unidos

Lewis Hamilton y uno de sus récords en la Fórmula 1 podría correr peligro en el próximo Gran Premio de Estados Unidos.

Max Verstappen tendrá la oportunidad de batir el récord de más victorias en suelo estadounidense en el próximo Gran Premio de Austin. Actualmente, el neerlandés comparte ese mérito con Lewis Hamilton, ya que ambos suman seis triunfos en Estados Unidos.

Hamilton consiguió todos sus éxitos durante el Gran Premio de Estados Unidos, logrando cinco en el Circuito de las Américas y uno en Indianápolis en 2007. Por otro lado, Verstappen presume de un palmarés más diverso, con tres victorias en el Circuito de las Américas, dos en Miami y una en Las Vegas.

Si consigue ganar en Austin este fin de semana, Verstappen se convertirá en el único poseedor del récord de victorias en Grandes Premios en territorio estadounidense.

La última vez que alguno de ellos triunfó en Estados Unidos fue en 2023, cuando el neerlandés salió vencedor en Las Vegas. Si no logra la victoria este fin de semana, tendrá otra oportunidad más adelante en la temporada en Las Vegas.

Relacionado: ¡Advierten que Ferrari ACABARÍA con la CARRERA de Lewis Hamilton!

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!