Han advertido que los malos resultados con Ferrari podría terminar con la exitosa carrera de Lewis Hamilton en la Fórmula 1.

Jenson Button, ex piloto, dijo lo siguiente en declaraciones publicadas por RacingNews365 sobre el futuro del siete veces campeón del mundo: “Con el gran cambio de reglas del próximo año, veremos a Lewis en su mejor momento o a un Lewis que podría decidir retirarse.

“Ya no cuenta con el mismo equipo consolidado a su alrededor que tuvo durante todos esos años en Mercedes como campeón del mundo. Simplemente lleva tiempo. Ha tenido momentos brillantes este año.

"Pienso especialmente en el sprint de Shanghái; fue impresionante. Pero le falta la consistencia necesaria para desarrollar plena confianza en el coche”, aseguró el ex campeón.

Relacionado: ¡Ferrari HACE MENOS a Lewis Hamilton tras su MILAGRO en Singapur!

¿Cuánto gana Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento. El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada.

El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año. Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!